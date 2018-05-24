В национальной туристической зоне «Аваза» начал работу IX Международный газовый конгресс Туркменистана. В форуме принимают участие около 400 представителей стран Евросоюза, России, США, ОАЭ, Японии, Китая, Республики Корея, Турции, Индии, Афганистана, Пакистана и других государств.

С туркменской стороны в работе конгресса участвуют члены правительства, а также руководители предприятий и учреждении нефтегазового комплекса страны.

В ходе заседания представители структурных подразделений и ведомств туркменского ТЭК ознакомили присутствующих с основными показателями газовой промышленности, а также с инвестиционным потенциалом отрасли. Было, в частности, отмечено, что выявленные запасы природного газа в Туркменистане позволяют говорить о потенциально возможных объемах его экспорта на уровне 100-120 миллиардов кубометров в 2018 году, и в перспективе на уровне 160-170 миллиардов кубометров в год.

В первый день работы форума были обсуждены такие актуальные темы, как диверсификация экспортных маршрутов энергопоставок, приоритетные направления инвестиций в развитие газового сектора Туркменистана, вопросы развития национальной и региональной газотранспортной инфраструктуры.

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