|24.05.18 09:45
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В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии
В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах межпарламентского взаимодействия в рамках конструктивного диалога Туркменистан – ЕС. Была подчеркнута целесообразность участия туркменских парламентариев в подготовке новой стратегии развития сотрудничества Евросоюза со странами Центральной Азии в целях успешной реализации совместных программ и проектов. Также была отмечена актуальность существующей в Меджлисе практики создания групп «Дружбы» с парламентами зарубежных государств.
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