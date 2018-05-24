В Меджлисе Туркменистана состоялась встреча со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии В Меджлисе (парламенте) Туркменистана состоялась встреча со специальным представителем Европейского союза по Центральной Азии Петером Бурианом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах межпарламентского взаимодействия в рамках конструктивного диалога Туркменистан – ЕС. Была подчеркнута целесообразность участия туркменских парламентариев в подготовке новой стратегии развития сотрудничества Евросоюза со странами Центральной Азии в целях успешной реализации совместных программ и проектов. Также была отмечена актуальность существующей в Меджлисе практики создания групп «Дружбы» с парламентами зарубежных государств. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



