Туркменский футбольный клуб «Алтын асыр» завевал малый кубок АФК – 2018

В штаб-квартире Азиатской футбольной конфедерации (АФК) в Куала-Лумпуре состоялась церемония награждения победителей зональных турниров розыгрыша Кубка АФК – 2018. Генеральный секретарь АФК вручил футбольному клубу из Туркменистана «Алтын асыр» («Золотой век») сертификат и малый кубок как победителю группы «D» и центральной зоны.

Команда Туркменистана впервые добилась столь высокого результата, пройдя в финальную часть Кубка Азии – 2019. Следующим соперником туркменских футболистов будет победитель группы «Е» и южной зоны, клуб «Бенгалуру» из Индии.

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