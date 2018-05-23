В столице Туркменистана пройдет день без автотранспорта

В Ашхабаде во Всемирный день велосипеда, 3 июня этого года, пройдет день без автотранспорта. Такое распоряжение на правительственном совещании по вопросам спорта отдал президент Гурбангулы Бердымухамедов. На заседании глава государства подписал указ о ежегодном праздновании в Туркменистане Всемирного дня велосипеда и дал поручения по организации приуроченных к этой дате мероприятий.

Как отметил президент Туркменистана, учитывая многочисленные просьбы населения страны, следует 3 июня провести в Ашхабаде масштабное экологическое мероприятие – день без автотранспорта. Глава государства поручил МВД и столичной мэрии ограничить 3 июня с 7 часов утра и до 19 часов движение автотранспорта по дорогам столицы. В этот день в городе будет работать только общественный транспорт.

Кроме того, глава государства дал указания по привлечению населения к занятиям велоспортом и модернизации всей имеющейся в этой сфере инфраструктуры.

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