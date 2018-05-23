|23.05.18 09:28
|
В столице Туркменистана обсудили международные стандарты телерадиовещания
В Ашхабаде состоялся двухдневный семинар на тему: «Международные стандарты в области регулирования телерадиовещания и новые модели вещания», организованный ашхабадским Центром ОБСЕ. Участники семинара ознакомились с международным опытом развития государственного, общественного и коммерческого телевидения.
В ходе занятий, прошедших в интерактивном формате, были рассмотрены особенности различных видов телевещания, проанализирован опыт создания частных телекомпаний в зарубежных странах, этапы их становления, начиная с разработки бизнес-плана и заканчивая подготовкой телепередач. Участники также обсудили аспекты правового регулирования функционирования СМИ, в том числе частного телевидения.
© TURKMENISTAN.RU, 2018