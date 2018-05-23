Президент Туркменистана подписал указ о ежегодном праздновании Всемирного дня велосипеда Туркменистан будет ежегодно отмечать Всемирный день велосипеда. Соответствующий указ на правительственном совещании подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает, исходя из резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда, а также в целях пропаганды в физкультуры и спорта, ежегодно 3 июня отмечать в Туркменистане Всемирный день велосипеда. Министерству спорта и молодежной политики Туркменистана совместно с Министерством юстиции в месячный срок поручено подготовить и представить в правительство предложения о внесении в законодательство изменений и дополнений, вытекающих из данного указа. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



