В Туркменистане создана государственная комиссия по проведению жатвы 2018 года

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял постановление о создании государственной комиссии по организованному проведению в 2018 году жатвы зерновых, и утвердил ее состав. Госкомиссия создана в целях быстрого сбора выращенного урожая пшеницы, его бесперебойной транспортировки к складам и элеваторам, а также своевременного проведения расчетов с производителями зерна.

Документ предписывает Министерству сельского и водного хозяйства организовать на местах надлежащее техническое обслуживание зерноуборочных комбайнов и обеспечить их бесперебойную работу в уборочную страду. Также Министерству автомобильного транспорта на основе заключения контракта с Министерством сельского и водного хозяйства предписано обеспечить своевременную транспортировку собранного урожая пшеницы с полей к пунктам приема, складам и элеваторам.

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