На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 27 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 27 сделок на 41 миллион 36 тысяч долларов США.

Предприниматели из ОАЭ закупили автобензин и полипропилен, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ, а также сера техническая (ГК «Туркменгаз») стали предметами сделок бизнесменов из ОАЭ и Афганистана. Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Киргизии, Узбекистана и Украины были реализованы пряжа хлопчатобумажная и портландцемент.

За манатные средства турецкие предприниматели приобрели пряжу хлопчатобумажную на 5 миллионов манатов.

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