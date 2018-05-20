В Тбилиси состоялась конференция «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», организованная туркменским посольством и грузинской Академией наук.

В форуме приняли участие представители дипмиссий и международных организаций, аккредитованных в Грузии, ученые, студенты вузов и журналисты. На конференции было отмечено, что на протяжении веков Туркменистан был перекрестком евразийских путей, местом встречи культур, цивилизаций, традиций и обычаев. Также было подчеркнуто, что на современном этапе, с реализацией Туркменистаном крупных транспортных проектов, получила новое прочтение идея о возрождении Великого Шелкового пути.

В этой связи особое внимание было уделено открытию нового Международного морского порта в городе Туркменбаши, который выводит государства региона на новый уровень партнерства в транспортной сфере.

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