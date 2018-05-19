|19.05.18 09:28
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Назначен министр автомобильного транспорта Туркменистана
Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова министром автомобильного транспорта Туркменистана назначен Ораздурды Суханов, до этого занимавший пост начальника управления полиции Дашогузского велаята (области).
Постановлением главы государства заместитель министра автомобильного транспорта Джумагелди Гараев освобожден от временного исполнения обязанностей министра автомобильного транспорта Туркменистана.
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