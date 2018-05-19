В Туркменистане отметили День Конституции и государственного флага

В Туркменистане широко отметили День Конституции и государственного флага. Главные мероприятия праздника прошли в Ашхабаде, где при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова пошли церемонии возложения цветов к монументу Конституции и главному флагу Туркменистана.

В возложении цветов приняли также участие члены правительства, руководители Меджлиса (парламента), военных и правоохранительных органов, министерств и ведомств, главы аккредитованных в Туркменистане дипмиссий, почетные старейшины, представители общественных организаций, СМИ и гости столицы.

В честь Дня Конституции и государственного флага Туркменистана праздничные мероприятия состоялись во всех регионах страны.

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