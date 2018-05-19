Президент Туркменистана подарил школу астраханским детям

В селе Фунтово Приволжского района Астраханской области состоялись торжества по случаю ввода в строй новой общеобразовательной школы, получившей имя в честь классика туркменской литературы Махтумкули Фраги.

В селе, где большую часть населения составляют этнические туркмены, долгое время не было собственной школы, и детям приходилось ездить за знаниями в соседний поселок. В 2014 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил построить в селе Фунтово новую школу. Исполнить поручение главы государства было поручено Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана. Частная строительная фирма «Мырадым», имеющая богатый опыт возведения сложных архитектурных сооружений, за два года возвела современный общеобразовательный комплекс, не имеющий аналогов во всей Астраханской области.

Новая беломраморная школа рассчитана на 190 учеников (в соответствии с потребностями села Фунтово), имеет конференц-зал, многофункциональный спортивный комплекс, столовую на 100 мест, лингафонный кабинет, компьютерный класс, мастерские для трудового обучения, комнаты отдыха для первоклашек. Она полностью оснащена приспособлениями для детей с ограниченными возможностями. На фасаде здания укреплена табличка, гласящая, что школа является подарком от Президента Туркменистана.

Открытие новой школы стало значимым событием не только для российской региональной системы образования, но и в целом для процесса взаимовыгодного сотрудничества, интенсивно развивающегося в рамках межгосударственного партнерства Туркменистана и России. Потому не случайно ввод в строй школьного здания можно считать для Туркменистана и России событием государственного масштаба.

На праздник к детворе приехали губератор Астраханской области Александр Жилкин и статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин. Туркменскую сторону представляли заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и председатель Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана Александр Дадаев. Александр Жилкин вручил юным новоселам ключи от новенького школьного автобуса.

Выступившие на торжественной церемонии отметили, что продуктивный характер туркмено-российского сотрудничества находит выражение в реализации множества проектов как в торгово-экономической сфере, так и на поле гуманитарного сотрудничества. Что касается Астраханской области, то это один из самых активных российских регионов в плане развития и поддержания всесторонних партнерских контактов с Туркменистаном.

Отныне великие гуманистические идеалы гения туркменской литературы Махтумкули Фраги будут находить свое конкретное воплощение и в новом святилище знаний на астраханской земле.

© TURKMENISTAN.RU, 2018