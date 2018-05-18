Руководитель ансамбля скрипачей «Мукам» награжден орденом «За великую любовь к независимому Туркменистану» Руководитель ансамбля скрипачей «Мукам» («Мелодия») Гарольд Неймарк награжден орденом «Garaşsyz Türkmenistana bolan beýik söýgüsi üçin» («За великую любовь к независимому Туркменистану»). Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующий указ на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно тексту президентского указа, преподаватель высшей категории по классу «Скрипка» специальной музыкальной школы-интерната при Туркменской национальной консерватории, руководитель ансамбля скрипачей «Мукам» Гарольд Неймарк удостоен государственной награды за выдающиеся достижения в укреплении независимости и суверенитета Туркменистана, развитии отечественной культуры, музыкального искусства и воспитании подрастающего поколения. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



