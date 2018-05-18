В Ашхабаде состоялись конференции в честь Дня Конституции и государственного флага Туркменистана. Так, в столичном Центре общественных организаций состоялась научно-практическая конференция «Конституция Туркменистана: новая историческая эпоха и национальный опыт развития», организованная Меджлисом Туркменистана.

На форуме было отмечено, что основной закон служит надежной юридической базой достижений независимого Туркменистана, имеющего развитую экономику, эффективную систему социальной защиты и проводящего конструктивную международную политику.

Конференция, посвященная государственному флагу Туркменистана, прошла в Институте языка и литературы имени Махтумкули Академии наук Туркменистана. Как подчеркнули ее участники, государственный флаг страны воплощает основные принципы проводимой Туркменистаном политики миролюбия, дружбы, добрососедства и плодотворного сотрудничества.

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