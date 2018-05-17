В Москве прошла презентация авторалли «Амуль – Хазар»

Многочисленные профильные специалисты и представители прессы стали участниками презентации авторалли «Амуль – Хазар», которая состоялась 16 мая в Центре международной торговли российской столицы.

Руководитель международного раллийного проекта «Африка Эко Рейс», легендарный французский гонщик Жан-Луи Шлессер анонсировал для собравшихся новую гонку «Амуль – Хазар» (международная классификация – «Turkmen Desert Race»), которая пройдет нынешней осенью в Туркменистане при организационной поддержке французской стороны.

В состав туркменской делегации, прибывшей для проведения презентации, вошли ответственные работники министерств и ведомств Туркменистана, курирующих проведение масштабного международного соревнования. В отдельном зале комплекса Центра международной торговли была представлена красочная экспозиция, рассказывающая об особенностях нового раллийного маршрута, входящего с нынешнего года в календарь главных мировых событий автоспорта. На стендах и в печатных материалах экспозиции подчеркивалось то обстоятельство, что предстоящий ралли-рейд является не только грандиозным спортивным событием, но и символом приверженности Туркменистана активной политике в сфере развития международных транзитно-транспортных коридоров и созданию мультимодальных маршрутов.

Международное ралли «Амуль – Хазар» – масштабный спортивный проект, инициатором проведения которого стал лично Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Гонка пройдет с 11 по 15 сентября 2018 г. по сложной трассе, проложенной через пустыню Каракумы и другие труднодоступные регионы страны. Финиш соревнований состоится на берегу Каспийского моря. Организационные работы по проведению этого мероприятия возложены на Министерство внутренних дел Туркменистана и другие министерства и ведомства республики.

Что касается всей спортивной организации, то эти полномочия переданы команде организаторов марафона «Африка Эко Рейс» под руководством Жан-Луи Шлессера. В эксклюзивном интервью для информационного агентства ТДХ двукратный победитель ралли «Париж – Дакар» и генеральный директор авторалли «Африка Эко рейс» с большой душевной теплотой вспоминал свою поездку в Туркменистан в начале нынешнего года и встречу с Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым. «Я получил наглядные и весьма убедительные подтверждения тому неоспоримому факту, что спорт в Туркменистане сегодня возведен в ранг национальной политики. А когда за идею спортивного оздоровления нации агитирует сам глава государства, то не возникает никаких сомнений в конечном успехе начатых преобразований», – отметил Жан-Луи Шлессер.

– К сегодняшнему дню команда французских специалистов провела значительную работу по разведке и подготовке трассы будущей гонки, – рассказал Шлессер. – Маршрут разделен на пять этапов, и каждый скоростной участок таит немало загадок и сложностей для пилотов и штурманов экипажей-участников. Комплекс услуг французской стороны по организации и проведению гонки включает в себя консалтинг, координацию, приглашение из-за рубежа различных спортивных команд, привлечение иностранных специалистов для технологического обеспечения соревнований, а также для их освещения в международных средствах массовой информации.

Сегодня у организаторов соревнований, по мнению Жана-Луи Шлессера, нет никаких сомнений, что гонка будет сколь сложной, столь и увлекательной, и несомненно, привлечет к себе пристальное внимание мирового спортивного сообщества.

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