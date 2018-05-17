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17.05.18 09:20

Реализован туркмено-американский проект по охране исторического памятника

В государственном историко-культурном заповеднике «Древний Мерв» состоялась торжественная церемония завершения туркмено-американского проекта по сохранению исторического памятника «Большая Кыз-кала» («Большая девичья крепость»).

Проект осуществлялся в течение пяти лет в рамках международной программы Государственного департамента США «Фонд послов по сохранению культурного наследия».

Туркменские специалисты работали здесь в тесном сотрудничестве с иностранными коллегами – представителями Института археологии Университетского колледжа Лондона (Великобритания), Института археологии Варшавского университета (Польша) и экспертами Международного центра по глиняному строительству (СRAterre) Высшей школы архитектуры Гренобля (Франция).

Благодаря этому проекту удалось уточнить возраст Большой Кыз-кала, которая была воздвигнута более тысячи лет назад, в конце VIII – начале IХ веков, когда Мерв являлся одним крупнейших городов Востока. Размеры исторического памятника, входящего в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, его архитектурное оформление и фортификация позволили ученым сделать вывод, что это была правительственная резиденция той эпохи.

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