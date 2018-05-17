Президент Туркменистана встретился с главой компании «Rönesans Holding»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака.

В ходе встречи бизнесмен проинформировал главу государства о ходе реализации доверенных компании проектов. В частности, было сообщено о проводимых работах по строительству завода по производству высококачественного автомобильного бензина из природного газа в Ахалском велаяте (области).

Отмечая важность возводимого газоперерабатывающего предприятия, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что успешная реализация этого проекта станет очередным шагом в наращивании мощностей туркменской нефтегазовой промышленности, развитию которой придается стратегическое значение.

В свою очередь турецкий бизнесмен заверил главу Туркменистана в том, что возглавляемая им компания с честью выполнит все взятые на себя партнерские обязательства.

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