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17.05.18 08:43

Президент Туркменистана встретился с главой компании «Rönesans Holding»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя правления турецкой компании «Rönesans Holding» Эрмана Ылыджака.

В ходе встречи бизнесмен проинформировал главу государства о ходе реализации доверенных компании проектов. В частности, было сообщено о проводимых работах по строительству завода по производству высококачественного автомобильного бензина из природного газа в Ахалском велаяте (области).

Отмечая  важность возводимого газоперерабатывающего предприятия,  Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что успешная реализация этого  проекта станет очередным шагом в наращивании мощностей туркменской  нефтегазовой промышленности, развитию которой придается стратегическое значение.

В свою очередь турецкий бизнесмен заверил главу Туркменистана в том, что возглавляемая им компания с честью выполнит все взятые на себя партнерские обязательства.

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