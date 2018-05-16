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16.05.18 09:14

Делегация Туркменистана провела в Тегеране широкомасштабные переговоры

Делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, главой МИД страны Рашидом Мередовым, в рамках рабочего визита в Иран, провела в Тегеране серию переговоров.

Туркменская делегация встретилась президентом Ирана Хасаном Рухани, министром дорог и городского строительства Аббасом Ахмадом Ахунди, главой МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом, министром нефти Бижаном Намдаром Зангене, спикером Исламского консультативного совета Али Ардашири Лариджани, министром промышленности, рудников и торговли Мохаммадом Шариатмадари и другими официальными лицами.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов развития туркмено-иранского партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Также стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов международной и региональной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

 

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