В Туркменистане аккредитован посол Словацкой Республики

Председатель Меджлиса (парламента) Туркменистана Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Словацкой Республики в Туркменистане Яна Бори.

В ходе беседы полномочный представитель дружественного государства был проинформирован о ходе реализации в Туркменистане комплексных программ и проектов по развитию социально-экономической сферы государства. Посол также был ознакомлен со структурой и законотворческой деятельностью национального парламента.

Дипломат выразил стремление к активизации сотрудничества между Туркменистаном и Словакией как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, и прежде всего ООН. Словацкий полпред отметил перспективность расширения двустороннего партнерства в торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах, а также в промышленности, санаторно-курортной отрасли и туризме.

В ходе встречи была также подчеркнута важность взаимодействия в культурно-гуманитарной и научно-образовательной сферах.

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