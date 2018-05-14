На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 48 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 48 сделок на сумму 110,5 миллиона долларов США.

Предприниматели из России, Великобритании, ОАЭ и Афганистана закупили авиационный керосин, сжиженный газ, полипропилен, гидроочищенное дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Автобензин, выработанный на Сейдинском НПЗ, а также сера техническая (ГК «Туркменгаз») стали предметом следок бизнесменов из ОАЭ и Турции.

Помимо этого, коммерсантам из РФ, Афганистана и Узбекистан были реализованы швейная вата, отбеленное хлопковое волокно, бесцветное листовое стекло и портландцемент.

За манатные средства предприниматели из России, Великобритании и Пакистана приобрели масло хлопковое рафинированное, пряжу хлопчатобумажную и продукцию, произведенную предприятиями Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана на общую сумму свыше 2 миллионов 172 тысяч манатов.

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