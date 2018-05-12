Омбудсмен Туркменистана приняла участие в заседании Комитета по гуманитарному измерению ОБСЕ

Омбудсмен Туркменистана Яздурсун Гурбанназарова выступила с докладом о гендерной ситуации в стране на заседании Комитета по гуманитарному измерению ОБСЕ в Вене. В своем выступлении она рассказала о гендерной политике Туркменистана, равноправном участии женщин во всех сферах общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни страны.

В частности, Яздурсун Гурбанназарова отметила, что в рамках имплементации Национального плана действий Туркменистана по гендерному равенству на 2015-2020 годы в стране проводится государственная политика, целью которой является реализация принципа равных прав и свобод. Она предусматривает создание равных возможностей для мужчин и женщин в соответствии с Конституцией Туркменистана, международными обязательствами и рекомендациями IV Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995 г.), а также базовыми документами ООН.

Также туркменский омбудсмен рассказала о деятельности института уполномоченного по правам человека Туркменистана, которая проходит в тесном сотрудничестве с ОБСЕ, ООН и другими международными структурами, а также представителями гражданского общества.

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