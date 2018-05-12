В Ашхабаде состоялись туркмено-палестинские межмидовские консультации

В МИД Туркменистана состоялись политические консультации между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Палестины. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития туркмено-палестинских отношений.

Отмечая высокий уровень политико-дипломатического сотрудничества, стороны выразили приверженность к активизации двустороннего партнерства и в других областях. В числе приоритетных направлений стороны отметили межпарламентское сотрудничество, а также взаимодействие в области строительства, сельского хозяйства, водных ресурсов и медицины.

Стороны также обсудили вопросы расширения торгово-экономических отношений. В связи этим были обсуждены вопросы реализации совместных проектов с участием бизнес-структур двух государств, а также возможности для вложения иностранных инвестиций. В завершение встречи стороны подчеркнули важность продолжения диалога на различных уровнях для дальнейшей диверсификации сотрудничества, отвечающего взаимным интересам.

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