Делегация Туркменистана приняла участие в 30-й сессии рабочей группы Универсального периодического обзора в Женеве

Делегация Туркменистана приняла участие в 30-ой сессии рабочей группы Универсального периодического обзора в Женеве. Туркменская сторона выступила с докладом об основных направлениях политики страны по реализации принятых обязательств в области прав человека.

Туркменская делегация сообщила о положительных изменениях, произошедших в этой сфере с 2013 года, когда Туркменистан также участвовал в Универсальном политическом обзоре. В свою очередь 74 государства выступили с заявлениями о положительных преобразованиях в стране за отчетный период. Здесь особо было выделено принятие в 2016 году новой редакции Конституции Туркменистана, в которой расширен спектр прав и свобод граждан страны.

Страны-участники сессии приветствовали дальнейшую реализацию Национального плана действий по обеспечению гендерного равенства в Туркменистане на период 2015-2020 годы, Национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на период 2016-2020 годы, а также Национального плана действий Туркменистана по борьбе с торговлей людьми на период 2016-2018 годы.

Также страны-участники приветствовали действия Туркменистана, направленные на дальнейшее совершенствование созданного в 2017 году института омбудсмена, в качестве национального правозащитного учреждения.

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