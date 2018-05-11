В МИД Туркменистана состоялась встреча с молдавским послом

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Туркменистане (с резиденцией в Киеве) Русланом Болбочаном.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также отметили необходимость активизации политического диалога, партнерства в рамках международных организаций и межпарламентского взаимодействия.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам наращивания партнерства в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах. Также были обсуждены вопросы, связанные с возможностями установления прямых контактов между деловыми кругами двух стран.

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