В столице Туркменистана обсуждают вопросы развития партнерства в экологической сфере

В Ашхабаде начал работу двухдневный форум, посвященный развитию сотрудничества Международного фонда спасения Арала (МФСА) с международными партнерами. Встреча организована Исполкомом МФСА при содействии программы Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Трансграничное управление водными ресурсами в Центральной Азии».

Предметом обстоятельного обмена мнениями стала концепция «Специальной программы ООН по Аралу», подготовленная по инициативе Туркменистана. Также были заслушаны сообщения о подготовке новой, четвертой программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, предусматривающей комплекс мер, нацеленных на улучшение экологии, социально-экономическое развитие региона, внедрение механизмов рационального водопользования, повышение качества жизни населения и т.д.

В ходе встречи национальные и зарубежные эксперты высказались за создание специальной консультативной группы для координации совместной деятельности стран – членов МФСА с международными и региональными организациями, финансовыми структурами в области охраны окружающей среды и устойчивого развития Арала.

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