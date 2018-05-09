В Туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина прошла акция «Бессмертный полк»

В Туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина в Ашхабаде состоялось шествие «Бессмертного полка». В акции, инициатором которой выступило Посольство Российской Федерации в Туркменистане, приняли участие ученики туркмено-российской школы. Они прошли шествием вокруг здания школы с фотографиями своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

Перед началом марша состоялся митинг, на котором выступил советник-посланник посольства РФ в Ашхабаде Сергей Насиновский. Дипломат отметил, что во все времена находятся государства, которые стремятся к мировому господству, как всегда находится и сила, способная дать отпор агрессорам.

Он подчеркнул, что победа, одержанная в Великой Отечественной войне, является общей победой всех республик, входивших в состав СССР. «И поэтому эта наша общая победа навсегда останется в наших сердцах. Это всегда будет нашей гордостью», – сказал Насиновский.

Затем школьники с фотографиями своих родных – участников Великой Отечественной войны прошли торжественным шествием вокруг здания школы.

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