Президент Туркменистана поздравил народ страны с Днем Победы в Великой Отечественной войне

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил народ Туркменистана с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Глава государства в своем послании отметил, что «во время войны весь народ Туркменистана, ставший надежной опорой фронта, самоотверженно, не покладая рук, трудился с верой в светлое будущее, выращивая богатые урожаи пшеницы и хлопка, внося тем самым огромный вклад в Великую Победу».

Также туркменский лидер подчеркнул, что государство проявляет большую заботу о ветеранах войны и труда, вносящих весомый вклад в укрепление единства и сплоченности общества, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гуманизма.

«Мы гордимся нашими старейшинами, воспитывающими истинных патриотов, призывающими молодых быть добросовестными, справедливыми, трудолюбивыми, чтить родителей», – подчеркивается в президентском послании.

Завершая обращение, глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, долголетия, мирной и благополучной жизни.

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