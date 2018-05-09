В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Индонезии

В МИД Туркменистана состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индонезия в Туркменистане (с резиденцией в Тегеране) Октавино Алимудином. Стороны подчеркнули необходимость дальнейшей консолидации усилий в деле развития сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Индонезия, а также обсудили нынешнее состояние и перспективы расширения двусторонних связей.

Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в рамках международных организаций и развитию сотрудничества в хлопковой промышленноcти, газовой и транспортной сферах. Также стороны обменялись мнениями относительно возможностей активизации торгово-экономических отношений между предпринимателями Туркменистана и Индонезии.

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