Президент Туркменистана поздравил Дмитрия Медведева с избранием на пост главы правительства РФ Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Дмитрию Медведеву по случаю назначения на пост председателя правительства Российской Федерации. «Очередное назначение Вас на этот пост является знаком оказанного Вам высокого доверия и признания Ваших заслуг перед страной. Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению всесторонних, традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией», – подчеркнул Гурбангулы Бердымухамедов в своем послании. Президент Туркменистана выразил Дмитрию Медведеву пожелания крепкого здоровья, личного счастья и больших успехов в государственной деятельности. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



