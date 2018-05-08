Президент Туркменистана поздравил президента России с вступлением в должность

Президент Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравления Владимиру Путину по случаю его вступления в должность президента Российской Федерации. «Убежден, что под Вашим мудрым руководством Россия достигнет новых свершений в политическом и социально-экономическом развитии, укреплении авторитета на международной арене», – подчеркнул туркменский лидер в своем послании.

Отметив высокий уровень отношений между двумя государствами, президент Туркменистана подчеркнул, что на протяжении последних лет успешное взаимовыгодное партнерство вышло на качественно новые рубежи. «Сегодня наши государства успешно сотрудничают по широкому спектру направлений. Уверен, что туркмено-российские отношения благодаря нашим совместным усилиям будут и впредь динамично развиваться и углубляться в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо наших стран и народов», – говорится в послании.

Пользуясь возможностью, президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил Владимиру Путину пожелания крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной деятельности на посту главы государства, а дружественному народу России – мира и процветания.

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