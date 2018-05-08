Учрежден журнал «Промышленность Туркменистана» В Туркменистане учрежден журнал «Промышленность Туркменистана». Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ разрешает Министерству промышленности учредить журнал «Промышленность Туркменистана», а также создать в установленном порядке редакцию журнала в центральном учреждении министерства. Документом предписано издавать за счет средств министерства журнал «Промышленность Туркменистана» на туркменском, русском и английском языках начиная с июля 2018 года с периодичностью выхода в свет раз в квартал. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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