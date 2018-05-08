|08.05.18 08:22
|
Учрежден журнал «Промышленность Туркменистана»
В Туркменистане учрежден журнал «Промышленность Туркменистана». Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Документ разрешает Министерству промышленности учредить журнал «Промышленность Туркменистана», а также создать в установленном порядке редакцию журнала в центральном учреждении министерства.
Документом предписано издавать за счет средств министерства журнал «Промышленность Туркменистана» на туркменском, русском и английском языках начиная с июля 2018 года с периодичностью выхода в свет раз в квартал.
© TURKMENISTAN.RU, 2018