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08.05.18 08:22

Учрежден журнал «Промышленность Туркменистана»

В Туркменистане учрежден журнал «Промышленность Туркменистана». Как сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает Министерству промышленности учредить журнал «Промышленность Туркменистана», а также создать в установленном порядке редакцию журнала в центральном учреждении министерства.

Документом предписано издавать за счет средств министерства журнал «Промышленность Туркменистана» на туркменском, русском и английском языках начиная с июля 2018 года с периодичностью выхода в свет раз в квартал.

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