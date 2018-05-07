На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 16 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 16 сделок на 41 миллион 662 тысячи долларов США.

Предприниматели из Афганистана закупили автобензин, произведенный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе. Помимо этого, коммерсантам из России, Турции и Сербии были проданы ткань и пряжа хлопчатобумажные, сухой экстракт солодкового корня, бесцветное листовое стекло и портландцемент.

За манатные средства бизнесмены из ОАЭ и Пакистана приобрели йодный раствор повидона и ткань-фланель на общую сумму более 907 тысяч манатов.

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