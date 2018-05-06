Ветеранам войны и солдатским вдовам вручили денежные и ценные подарки от имени президента Туркменистана

В Ашхабаде в честь Дня Победы состоялась церемония чествования ветеранов войны и солдатских вдов, которым от имени президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова были вручены денежные и ценные подарки. Организаторы торжества высказали слова признательности ветеранам за их подвиг в Великой Отечественной войне.

На церемонии было отмечено, что Туркменистан привержен принципам гуманизма и выстраивает отношения с другими странами исключительно на основе дружбы и взаимопонимания. В своих выступлениях ветераны и солдатские вдовы выразили признательность президенту Туркменистана за заботу о старшем поколении, постоянное внимание к участникам войны и семьям павших воинов.

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