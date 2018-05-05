|05.05.18 09:25
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В Берлине обсудили вопросы развития туркмено-германского торгово-экономического сотрудничества
В Берлине состоялось 8-е заседание Туркмено-германской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству. На заседании были рассмотрены вопросы расширения двусторонних торгово-экономических отношений в различных областях, в том числе в области экономики, энергетики, финансов и сельского хозяйства. Также стороны уделили внимание наращиванию взаимодействия в здравоохранении, экологии и туризме.
Во второй половине дня Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана был организован круглый стол с участием представителей компаний ФРГ и Туркменистана, в ходе которого были обсуждены перспективы активизации двухстороннего торгово-экономического взаимодействия. В рамках данного мероприятия состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве между частными компаниями двух государств.
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