|04.05.18 09:20
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В Ашхабаде обсудил вопросы подготовки управленческих кадров для экономики Туркменистана
В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная десятилетию программы подготовки управленческих кадров для туркменской экономики. Эта программа реализуется совместно Министерством финансов и экономики Туркменистана, федеральным Министерством экономики и энергетики Германии и Германским обществом по международному сотрудничеству.
На конференции было отмечено, что курс на индустриализацию Туркменистана предусматривает диверсификацию национальной экономики, создание конкурентоспособных производств и новых высокотехнологичных отраслей. Для них, в свою очередь, требуются квалифицированные специалисты, обладающие не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.
Участники конференции подчеркнули, что совместный туркмено-германский проект за десять лет работы доказал свою эффективность. Так, программа подготовки управленческих кадров для туркменской экономики позволяет ежегодно десяткам работников государственных учреждений и предпринимателей страны повышать квалификацию, изучать современную методику управления бизнесом и ведения деловых переговоров.
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