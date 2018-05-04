В Ашхабаде обсудил вопросы подготовки управленческих кадров для экономики Туркменистана

В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная десятилетию программы подготовки управленческих кадров для туркменской экономики. Эта программа реализуется совместно Министерством финансов и экономики Туркменистана, федеральным Министерством экономики и энергетики Германии и Германским обществом по международному сотрудничеству.

На конференции было отмечено, что курс на индустриализацию Туркменистана предусматривает диверсификацию национальной экономики, создание конкурентоспособных производств и новых высокотехнологичных отраслей. Для них, в свою очередь, требуются квалифицированные специалисты, обладающие не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками.

Участники конференции подчеркнули, что совместный туркмено-германский проект за десять лет работы доказал свою эффективность. Так, программа подготовки управленческих кадров для туркменской экономики позволяет ежегодно десяткам работников государственных учреждений и предпринимателей страны повышать квалификацию, изучать современную методику управления бизнесом и ведения деловых переговоров.

© TURKMENISTAN.RU, 2018