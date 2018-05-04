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04.05.18 08:06

На туркменском побережье Каспия состоялась встреча министров транспорта и связи стран – членов ОЭС

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась IX встреча министров транспорта и связи стран – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Участники встречи из Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Туркменистана, Турции, Таджикистана и Узбекистана обсудили широкий круг вопросов развития регионального и межрегионального партнерства в сферах транспорта и коммуникаций.

В ходе встречи была отмечена необходимость проведения скоординированной транспортной политики в целях большей практической направленности регионального взаимодействия. Также были обсуждены вопросы синхронизации законодательства и тарифов, постепенного упрощения таможенных, визовых и иных процедур. По мнению экспертов, эти меры смогут облегчить деятельность бизнес-структур и будут способствовать росту грузопотоков и объемов внешней торговли в рамках ОЭС.

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