На туркменском побережье Каспия состоялась встреча министров транспорта и связи стран – членов ОЭС В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась IX встреча министров транспорта и связи стран – членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Участники встречи из Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Туркменистана, Турции, Таджикистана и Узбекистана обсудили широкий круг вопросов развития регионального и межрегионального партнерства в сферах транспорта и коммуникаций. В ходе встречи была отмечена необходимость проведения скоординированной транспортной политики в целях большей практической направленности регионального взаимодействия. Также были обсуждены вопросы синхронизации законодательства и тарифов, постепенного упрощения таможенных, визовых и иных процедур. По мнению экспертов, эти меры смогут облегчить деятельность бизнес-структур и будут способствовать росту грузопотоков и объемов внешней торговли в рамках ОЭС. © TURKMENISTAN.RU, 2018

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