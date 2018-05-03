Президент Туркменистана провел серию встреч с гостями церемонии открытия нового морского порта Туркменбаши

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел серию встреч с зарубежными гостями, прибывшими на церемонию открытия нового морского порта Туркменбаши. В ходе этих встреч были обсуждены опросы развития сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере с использованием «новых морских» ворот Туркменистана на Каспии.

Туркменский лидер провел такие встречи с министром транспорта, мореходства и связи Турецкой Республики Ахметом Арсланом, губернатором Астраханской области РФ Александром Жилкиным, министром дорог и городского строительства Ирана Аббасом Ахмадом Ахунди, первым вице-премьером Республики Узбекистан, председателем правления АО «Узбекистон темир йуллари» Ачилбаем Раматовым и главой Международной федерации экспедиторских ассоциаций Бабаром Бадатом.

© TURKMENISTAN.RU, 2018