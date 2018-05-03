|03.05.18 10:09
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Новый морской порт Туркменбаши отмечен рядом международных наград
На международном транспортном форуме, состоявшемся в Авазе, состоялась церемония вручения сертификатов и наград, которыми отмечен новый порт Туркменбаши.
Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову были торжественно вручены два сертификата от Книги рекордов Гиннесса. Первый – за строительство самого большого морского порта, который расположен ниже уровня моря. Второй сертификат был вручен за самый большой искусственный остров, расположенный ниже уровня моря, который был насыпан в процессе строительства порта, и имеет большое значение в деле охраны перелетных птиц.
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