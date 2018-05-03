Новый морской порт Туркменбаши отмечен рядом международных наград На международном транспортном форуме, состоявшемся в Авазе, состоялась церемония вручения сертификатов и наград, которыми отмечен новый порт Туркменбаши. Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову были торжественно вручены два сертификата от Книги рекордов Гиннесса. Первый – за строительство самого большого морского порта, который расположен ниже уровня моря. Второй сертификат был вручен за самый большой искусственный остров, расположенный ниже уровня моря, который был насыпан в процессе строительства порта, и имеет большое значение в деле охраны перелетных птиц. © TURKMENISTAN.RU, 2018

Журнал «Туркменистан» Актуально 30.03.2018 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА Выступление Президента Гурбангулы Бердымухамедова на встрече с депутатами Меджлиса VI созыва.



