В национальной туристической зоне «Аваза» состоялся международный транспортный форум

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялась международная конференция «Великий Шёлковый путь – к новым рубежам развития», в работе которой принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. В повестку дня встречи высокого уровня был внесен широкий спектр вопросов развития взаимовыгодного сотрудничества в сферах транспорта и логистики, в том числе через использования потенциала портов.

На форуме выступил президент Гурбангулы Бердымухамедов, который обозначил приоритетные позиции Туркменистана в вопросах развития международного партнерства в транспортно-коммуникационном секторе.

«Мы убеждены, что возрождение Великого Шёлкового пути невозможно представить без Центральной Азии. Именно по этим землям веками проходили караванные пути, соединяющие цивилизации, и именно здесь формировался естественный мост между Востоком и Западом, ставший центром межцивилизационного диалога. Наша задача – возродить это историческое предназначение Центральной Азии в новых условиях и на современных началах», – сказал глава государства.

Туркменский лидер подчеркнул, что в данном случае речь идет о строительстве разветвленной, комплексной, комбинированной инфраструктуры транспортного сообщения и транзита, охватывающей пространства континентальной Евразии с выходом на морские терминалы Черноморского и Балтийского регионов, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Глава государства отметил в своем выступлении особое значение нового морского порта в городе Туркменбаши, которое выходит далеко за национальные рамки.

«С вводом в строй нового порта открываются дополнительные перспективы сотрудничества с международными и региональными структурами. Туркменистан готов к обсуждению его различных аспектов и направлений с партнёрами из Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, ОЭС», – сказал Гурбангулы Бердымухамедов, пригласив данные структуры к тесному взаимодействию в транспортной сфере.

По итогам международного форума «Великий Шёлковый путь – к новым рубежам развития» была принята декларация, в которой нашло отражение стремление участников встречи придать новый импульс межгосударственным и межрегиональным связям, расширению сотрудничества по созданию современной мировой транспортной системы, отвечающей интересам общего развития.

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