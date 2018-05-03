Президент Туркменистана принял участие в открытии нового Международного порта Туркменбаши

При участии президента Гурбангулы Бердымухамедова на туркменском берегу Каспия был торжественно введен в строй новый Международный морской порт города Туркменбаши.

Общая площадь порта составляет более 1 миллиона 358 тысяч квадратных метров, а общая протяженность пристани – 3 тысячи 600 метров, что позволяет одновременно обслуживать несколько грузовых и пассажирских судов.

Новый порт включает в себя паромный, пассажирский и контейнерный терминалы, а также судостроительный и судоремонтный завод.

Кроме причальных гидротехнических сооружений здесь возведены многочисленные объекты береговой инфраструктуры, включая транспортное обеспечение: автодороги с эстакадными развязками общей протяжённостью более 3,9 тысячи метров и железнодорожные пути – около 30 тысяч метров.

Общая пропускная способность нового порта составляет в среднем около 17 миллионов тонн грузов без учета нефтепродуктов. Он может в год обслуживать 300 тысяч пассажиров, 75 тысяч грузовых машин и 400 тысяч контейнеров.

Что касается технической «начинки» нового морского порта, то он оснащен современными программно-аппаратными комплексами, необходимыми для обеспечения безопасности и эффективности навигации и грузоперевозок, а также защиты окружающей среды.

После открытия порта глава государства и участники церемонии посмотрели мультимедийное шоу с использованием спецэффектов и лазерной техники. Шоу создано по мотивам книги Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».

Затем президент Туркменистана осмотрел новый порт и ознакомился с работой его основных подразделений.

В заключение глава государства оставил памятную запись в книге почетных гостей, выразив уверенность, что новый порт придаст дополнительный мощный импульс экономическому росту Туркменистана, развитию промышленной и транспортной инфраструктуры региона, созданию новых рабочих мест, а также будет способствовать привлечению инвестиций в туркменскую экономику.

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