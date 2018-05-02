В Киеве изучили транспортные возможности Туркменистана

В Национальном транспортном университете Киева прошла организованная Посольством Туркменистана на Украине международная научно-практическая конференция на тему «Роль Туркменистана в развитии международного транзитно-транспортного сотрудничества».

Гостями и участниками конференции стали руководители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных на Украине, депутаты Верховной Рады, руководство и начальники департаментов Министерства иностранных дел Украины, руководители транспортных ведомств, крупных государственных и частных организаций, работающих в сфере транспорта и связи, профессорско-преподавательский состав киевских вузов, общественные деятели, туркменские и украинские студенты – будущие специалисты транспортной отрасли, многочисленные представители печатных и электронных СМИ.

Целью конференции стала презентация транспортных возможностей Туркменистана в контексте развития международного сотрудничества между странами, а также изыскание транспортных возможностей и предложений представителей иностранных государств и международных организаций. Выступившие участники форума сошлись в едином мнении о весомом вкладе Туркменистана в развитие международного взаимодействия на транспортно-логистическом направлении.

В рамках конференции состоялась презентация книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», изданной на украинском языке.

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