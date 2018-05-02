В МИД Туркменистана состоялась встреча с главой странового офиса ВОЗ

В МИД Туркменистана состоялась встреча с руководителем странового офиса Всемирной организации здравоохранения Паулиной Карвовска. В ходе встречи стороны выразили удовлетворение результатами многолетнего взаимодействия Туркменистана и ВОЗ, а также обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового партнерства.

Стороны провели краткий обзор приоритетов сотрудничества в рамках двухгодичного договора о сотрудничестве на 2018-2019 годы. Кроме того, участники встречи рассмотрели вопросы участия туркменской делегации в конференции высокого уровня по неинфекционным заболеваниям, которая состоится в Нью-Йорке в сентябре 2018 года, а также в 71-й сессии Всемирной ассамблеи ВОЗ.

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