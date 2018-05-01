Глобальные аспекты борьбы с терроризмом обсуждены в Ашхабаде

В Ашхабаде состоялось совещание высокого уровня на тему «На пути к комплексной реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», а также была запущена третья фаза совместного проекта в поддержку совместного плана действий (СПД) для Центральной Азии.

Встреча заинтересованных сторон была организована Министерством иностранных дел Туркменистана и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА), при участии заместителя Генерального секретаря ООН, главы Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, спецпредставителя Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталии Герман, заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, а также соответствующих региональных структур ООН.

Как известно, первая и вторая фазы проекта были осуществлены в период 2010-2017 гг. и посвящены рассмотрению четырех основных направлений Глобальной стратегии для составления рекомендаций по разработке СПД, который являлся первым в своем роде и был принят в Ашхабаде в декабре 2011 года.

В перспективе ожидается, что новая фаза совместной региональной контртеррористической инициативы РЦПДЦА и КТЦООН под названием «На пути к комплексной реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии» будет направлена на дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом и предотвращение насильственного экстремизма на стратегической основе.

Выступая на совещании, Владимир Воронков отметил, что основные мероприятия проекта будут включать оказание целенаправленной поддержки в разработке национальных и региональных стратегий по борьбе с терроризмом и предотвращению насильственного экстремизма, дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в приоритетных областях, определенных в СПД для Центральной Азии, и содействие обмену передовым опытом в регионе и за его пределами.

Выступая на встрече, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Бердымухамедов заявил о дальнейшей готовности Туркменистана продолжить сотрудничество с КТЦООН по реализации Ашхабадского плана действий Контртеррористической стратегии ООН. В данном контексте туркменская сторона выступила с рядом конкретных предложений в данном направлении с использованием РЦПДЦА.

В свою очередь Наталия Герман отметила, что в соответствии со своим мандатом в области региональной и превентивной дипломатии РЦПДЦА будет осуществлять совместную реализацию данной инициативы и содействовать региональному и приграничному сотрудничеству в сфере предотвращения насильственного экстремизма и борьбы с терроризмом в координации с другими региональными партнерами, действующими в этой области в Центральной Азии.

В завершение форума было принято заявление по итогам совещания высокого уровня «На пути к комплексной реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии»

По окончании совещания в здании МИД Туркменистан состоялась пресс-конференция для журналистов зарубежных СМИ, аккредитованных в Ашхабаде, и представителей национальных средств массовой информации.

© TURKMENISTAN.RU, 2018