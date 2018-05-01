ОБСЕ провело в столице Туркменистана семинар по защите энергетических объектов от природных катастроф

Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовал в туркменской столице двухдневный семинар по обмену международным опытом в области защиты энергетической инфраструктуры от природных катастроф и укрепления энергетической безопасности.

В работе семинара приняли участие представители туркменских ведомств – Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, военных и правоохранительных органов, Государственной сейсмологической службы при Академии наук и т. д.

В ходе встречи международные эксперты рассказали об управленческих подходах к защите энергетической инфраструктуры от природных катастроф. Участники семинара ознакомились с принципами управления и принятия решений при организации оперативного реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций.

Семинар также включал практическое занятие и завершился дискуссией за круглым столом о смягчении рисков возможных природных катастроф в Туркменистане.

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