|30.04.18 10:02
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В Туркменистане широко отметили национальный Праздник туркменского скакуна
В Туркменистане широко отметили национальный Праздник туркменского скакуна. Главные торжества, в которых принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, состоялись в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом.
Всего в этот день состоялось семь заездов на различные дистанции, в которых приняли участие десятки скакунов, продемонстрировавших свои лучшие спортивные качества. Победителям шести заездов были вручены денежные премии по 20 тысяч долларов США. Наезднику, выигравшему седьмой заезд, в котором был разыгран главный приз Гран-при, вручена денежная премия – 30 тысяч долларов.
Торжества по случаю национального Праздника туркменского скакуна прошли во всех регионах Туркменистана.
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