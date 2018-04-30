В Туркменистане широко отметили национальный Праздник туркменского скакуна. Главные торжества, в которых принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, состоялись в Международном ахалтекинском конноспортивном комплексе под Ашхабадом.

Всего в этот день состоялось семь заездов на различные дистанции, в которых приняли участие десятки скакунов, продемонстрировавших свои лучшие спортивные качества. Победителям шести заездов были вручены денежные премии по 20 тысяч долларов США. Наезднику, выигравшему седьмой заезд, в котором был разыгран главный приз Гран-при, вручена денежная премия – 30 тысяч долларов.

Торжества по случаю национального Праздника туркменского скакуна прошли во всех регионах Туркменистана.

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