Президент Туркменистана встретился заместителем Генсека ООН

Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, председателем контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, прибывшим в Ашхабад для участия в мероприятиях, посвященных Национальному празднику туркменского скакуна.

В ходе встречи глава государства отметил нарастающую динамику взаимодействия Туркменистана и ООН, в результате чего успешно реализованы и осуществляются в настоящее время ряд совместных проектов. В свою очередь высокопоставленный представитель ООН отметил активную позицию Туркменского государства в международном диалоге по решению важных проблем современности.

Президент Туркменистана и заместитель Генерального секретаря ООН выразили уверенность в успешном продолжении сотрудничества, нацеленного на реализацию совместных программ в области безопасности, стабильности и устойчивого развития.

© TURKMENISTAN.RU, 2018