|30.04.18 09:33
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Президент Туркменистана встретился заместителем Генсека ООН
Президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с заместителем Генерального секретаря ООН, председателем контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым, прибывшим в Ашхабад для участия в мероприятиях, посвященных Национальному празднику туркменского скакуна.
В ходе встречи глава государства отметил нарастающую динамику взаимодействия Туркменистана и ООН, в результате чего успешно реализованы и осуществляются в настоящее время ряд совместных проектов. В свою очередь высокопоставленный представитель ООН отметил активную позицию Туркменского государства в международном диалоге по решению важных проблем современности.
Президент Туркменистана и заместитель Генерального секретаря ООН выразили уверенность в успешном продолжении сотрудничества, нацеленного на реализацию совместных программ в области безопасности, стабильности и устойчивого развития.
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