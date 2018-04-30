На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 50 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 50 сделок на 104 миллиона 139 тысяч долларов США.

Бизнесмены из России, Швейцарии, ОАЭ, Афганистана, Кипра, Люксембурга и Панамы закупили полипропилен и дизельное топливо, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ). Помимо этого, предпринимателям из РФ, ОАЭ, Турции, Афганистана, Армении и Киргизии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, портландцемент, сухой экстракт солодкового корня, а также корни солодки.

За манатные средства коммерсанты из России, Китая, ОАЭ и Пакистана приобрели хлопчатобумажную пряжу на общую сумму свыше 6 миллионов 107 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум (производство ТКНПЗ) на сумму более 19 тысяч манатов.

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