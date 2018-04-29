|29.04.18 09:43
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Президент Туркменистана принял главу Олимпийского совета Азии
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял президента Олимпийского совета Азии (ОСА) шейха Ахмада Аль-Фахад Аль-Сабаха. В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным направлениям двустороннего сотрудничества, отметив наличие широких возможностей для его активизации.
Стороны уделили особое внимание вопросам расширения регионального партнерства в области развития физкультурно-оздоровительного движения спорта и олимпийских видов спорта. Глава ОСА высоко оценил проводимую в Туркменистане работу, нацеленную на возрождение и продолжение древних традиций разведения чистокровных ахалтекинцев.
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