В Туркменистане состоялся международный конкурс красоты ахалтекинских коней

В Ахалтекинском конном комплексе при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялись торжества в честь Национального праздника туркменского скакуна. В рамках празднования состоялись финальный этап международного конкурса красоты ахалтекинских коней и церемония награждения победителей и призеров творческого конкурса на лучшее изображения «райских» скакунов.

По итогам финальной части международного конкурса красоты, в котором участвовали 10 великолепных представителей породы ахалтекинских лошадей, жюри признало самым красивым конем Туркменистана 2018 года четырехлетнего темно-буланого жеребца Беркарарлыка. Его владелец, частный коневод из Ашхабада Бегмырат Ходжалыев, был награжден автомобилем.

Были также объявлены имена победителей творческого конкурса на художественное воплощение образа ахалтекинского коня в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Победители творческого конкурса были премированы денежными суммами от 1 до 3 тысяч долларов США.

© TURKMENISTAN.RU, 2018