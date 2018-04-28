В Туркменистане аккредитован посол Вьетнама

Председатель Меджлиса (парламента) Гульшат Маммедова приняла верительные грамоты от Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Туркменистане Нго Дык Мань.

В ходе беседы посол был проинформирован о ключевых направлениях государственной политики Туркменистана и реализуемых в стране масштабных реформах, и программах.

Полномочный представитель дружественного государства был также ознакомлен со структурой и законодательной деятельностью туркменского парламента, практикой установления международных контактов. Заявив о высокой заинтересованности своей страны в наращивании торгово-экономического и культурного взаимодействия с Туркменистаном, вьетнамский полпред подчеркнул, что приложит все силы для успешного продвижения туркмено-вьетнамского диалога.

В завершение встречи дипломат выразил уверенность, что отношения между двумя государствами выйдут на новый уровень, отвечающий реалиям времени и обоюдным интересам.

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